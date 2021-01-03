الفاتيكان ينتقد من سافروا إلى الخارج لقضاء إجازة فرارًا من إجراءات كورونا

أدان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، من سافروا إلى الخارج لقضاء إجازاتهم فرارا من إجراءات العزل العام السارية بسبب فيروس كورونا، وقال إنه كان واجبا عليهم إظهار إحساس أكبر بمعاناة الآخرين.وقال البابا، الذي كان يتحدث بعد مباركة الظهيرة الأسبوعية، إنه طالع تقارير في الصحف عن أناس سارعوا للحاق بالرحلات الجوية فرارا من القيود الحكومية والتماسا للمتعة في أماكن أخرى.وأضاف: "لم يفكروا فيمن بقوا في البلاد، ولا في المشاكل الاقتصادية لكثير من الناس الذين يمرون بأوقات صعبة بسبب العزل العام، ولا في المرضى.. فكروا فقط في قضاء العطلة والتماس المتعة".ومضى يقول في كلمة مصورة من مكتبة القصر الرسولي في الفاتيكان: "أحزنني هذا حقا".