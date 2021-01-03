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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بإشارة واحدة.. «الأمير النائم» يتصدر جوجل

الأحد 03/يناير/2021 - 04:01 م
الأمير النائم
الأمير النائم
نوران إمام
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تصدر "الأمير النائم" قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وتم تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية عقب انتشار مقطع فيديو له وهو يقوم بتحريك أطراف أصابعه بعد مكوثه في الغيبوبة لمدة 15 عاما، عقب تعرضة لحادث سيارة مؤسف.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي استجابة الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف باسم "الأمير النائم"، لتوجيهات الطبيب، بعد مرور 15 عاما من مكوثه في غيبوبة.

ونشرت صفحة "أنباء السعودية" على "تويتر" مقطع الفيديو الذي يظهر فيه "بن طلال" وهو يحرك أصابع يده بناءً على استجابة لتوجيهات الطبيب، وهذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها الأمير النائم ويحرك أصابعه، فسبق أن نُشر مقطع فيديو له بالقيام بنفس الحركة، كما سبق أن نُشر فيديو له وهو يحرك رأسه من اليسار إلى اليمين.

وكان قد تعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين، ليطلق عليه رواد مواقع التواصل والصحف لقب "الأمير النائم"، وفي عام 2017، تعرض الأمير النائم لتدهور مفاجئ في صحته، بعد قرابة 11 عامًا من الاستقرار، بعد إصابته بنزيف مفاجئ في الرئة، لكن حالته عادت إلى الاستقرار مرة أخرى، ولكن لم يحرك الأمير النائم أيًا من أطرافه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ليعود الأمل من جديد، حيث قامت صفحة "أنباء السعودية" على "تويتر" بنشر مقطع الفيديو وهو يقوم بتحريك أصابع يده إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب.

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