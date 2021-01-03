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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة 31 من مسلسل ضربة معلم لمحمد رجب

الأحد 03/يناير/2021 - 05:37 م
ضربة معلم
ضربة معلم
محمد قدري
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نرصد تفاصيل الحلقة 31 من مسلسل ضربة معلم لمحمد رجب بعد تحقيقها نجاحا كبيرا خلال الساعات التالية لعرض المسلسل على شبكة قنوات CBC من خلال تصاعد الأحداث والصراع بين الأطراف.

*تفاصيل الحلقة 31 من مسلسل ضربة معلم لمحمد رجب*

نكشف خلال التقرير التالي تفاصيل الحلقة 31 من مسلسل ضربة معلم لمحمد رجب، مع اقترب المسلسل من الانتهاء، حيث شهدت الحلقة التي أذيعت أمس السبت، دخول ورد في أزمة نفسية كبيرة بعد وفاة والدها الحاج عمران، وبعد تعاملها مع تباهي بشكل غير لائق في العزاء، حيث يعتب عليها زوجها صلاح حيث أنها زوجة صديقة ورئيسه في العمل جابر وأنها كانت في ضيافتها ولا يصح أن تقوم بمثل تلم الأفعال، وتحاول ابنة تباهي جر جابر في سكة مظلمة حيث تمهد له بأنها تحبه وتريد الدخول في منطقة العشق الممنوع ولكنها ينهرها في البداية ويحاول إبعادها عنه وفي إحدى المرات تدخل تباهي الغرفة عليهما وهما قريبان من بعضهما.

*مواعيد وقنوات عرض مسلسل ضربة معلم*

يعرض مسلسل ضربة معلم بواقع 3 مرات على قناة cbc يوميًا الساعة الثامنة مساء، كما يعاد بواقع مرتين خلال اليوم التالي، كما يعرض على قناة cbc drama في الساعة الحادية عشرة مساءً، كما يعاد مرتين في اليوم التالي، وتم عرض 31 حلقة من المسلسل حتى الآن وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

ويقدم بطولة المسلسل مع محمد رجب، كلا من رانيا فريد شوقي ومى سليم، محمد نجاتي، ومحمد عز ورياض الخولى وإنعام سالوسة وهاجر أحمد، والفنان محسن منصور، سلوى عثمان، والمسلسل .

من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وقارب الفنان محمد رجب وطاقم عمل المسلسل على الانتهاء تماما من تصوير العمل الجديد بعد حوالي 3 اشهر ونصف من التصوير المتواصل ويحصل محمد رجب على راحة بعدها للتفكير في العمل القادم.

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