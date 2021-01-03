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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلماني بالمنوفية يدعم مستشفى الشهداء بـ100 أسطوانة أكسجين

الأحد 03/يناير/2021 - 03:05 م
ولاء القاضى
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أعلن علاء جعفر، النائب البرلماني عن دائرة تلا الشهداء بمحافظة المنوفية، عن مبادرة لدعم مستشفى الشهداء المركزي، بـ 100 أسطوانة أكسجين، ساهم بها مع عدد من المتبرعين بقرية ميت شهالة التابعة لدائرة المركز، وقدم اليوم 20 أسطوانة كدفعة أولى.

وكان مستشفى الشهداء قد تعرض، اليوم، لتأخر في وصول توريد الأكسجين من الشركة المتعاقدة مع المستشفى نتيجة الشبورة وانتظام الرؤية، الأمر الذي دفع متطوعين لجمع أسطوانات أكسجين حتى وصول السيارة، لإنقاذ الحالات المتواجدة بالعناية المركزة من الوفاة.

وقال النائب البرلماني:"نعلم جيدًا أن دور الدولة الأول هو رعاية أبنائها صحيًا وتوفير الدعم الكامل لمرضي هذا الوباء، ولكننا نعلم أيضًا حجم الكارثة ومضاعفاتها، وأن الاحتياجات المطلوبة لمواجهة الوباء كبيرة جدًا لدرجة عجزت عنها أكبر المنظومات الصحية لأكبر دول العالم".

و أضاف أنه لذلك يتعاظم دور المجتمع المدني، وتبرز أهمية المساهمة المجتمعية الفعالة في حل الأزمة، مشيرًا إلى أنه من هنا انطلقت المبادرة التي نتمنى أن تعمم علي جميع قرى مركزي تلا والشهداء، لنضرب جميعًا مثلًا رائعًا لتحمل المسؤولية، ووجه الشكر للمتبرعين بقرية ميت شهالة.

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