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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أكذوبة الحسينية.. كيف فبرك الإخوان واقعة مستشفى الشرقية؟

الأحد 03/يناير/2021 - 08:51 م
واقعة مستشفى الشرقية
واقعة مستشفى الشرقية
نوران إمام
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي وجود تدهور في الخدمة الطبية في مستشفى الحسينية الواقعة بمحافظة الشرقية، وظهر في مقطع الفيديو صوت يدعى نقص في أنابيب الأكسجين بالمستشفى، ما أثر بالسلب على صحة مصابي كورونا بمستشفى الحسينية بالشرقية، وأدى للتسبب في 4 وفيات بين مصابي كورونا داخل المستشفى، الأمر الذي أصاب مستخدمي السوشيال ميديا بالصدمة والذعر لكن محافظ الشرقية تابع القضية وتأكد من عدم صحة هذه الأنباء.

• منابر الإخوان تفبرك
واستغلت الأذرع الإعلامية الإخوانية الفيديو، وادعت وفاة جميع من كانوا في المستشفى دون التحري عن مدى صحته أو الخلفية الصحيحة للمعلومات التي تم نقلها في الفيديو، حيث نشرت قناة الجزيرة الفيديو معلقة عليه بأنه توجد 7 حالات توفيت مساء أمس في مستشفى الحسينية بسبب نقص في أنابيب الأكسجين.

• حقيقة الفيديو
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لوفاة المرضى بسبب نقص أو نفاذ بأنابيب الأكسجين من المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات وليس 7 حالات كما تم تداوله وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأن الأطقم الطبية بذلت بالفعل قصارى جهودها لإنقاذ الحالات من الموت موضحًا أن سبب الموت هو تدهور الحالات وليس نقص في كميات الأكسيجين.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية في تصريحات، إن المستشفى يوجد بها 17 طفلا في الحضانات ومرضى محجوزون في العناية و36 حالة مصاب كورونا في قسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات علما بأن الأكسجين المغذي لمرضى كورونا في العناية المركزة لمرضى كورونا هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة.

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