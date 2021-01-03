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محافظات

جمار النخيل يقوي المناعة في الوادي الجديد

الأحد 03/يناير/2021 - 03:27 م
جمار النخيل
جمار النخيل
محمد مهدي
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تعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات الصحراوية والجبلية والحدودية، ويعتمد سكانها على حرفة الزراعة التى يتوارثها الأجيال عبر التاريخ، ومن أهم ما يميز المحافظة هي زراعة "النخيل" التي حبانا بها الله، عز وجل، لما لها من فوائد عديدة.

حيث ذكرها الله، عز وجل، في كتابه العزيز 21 مرة، وذكرت في الإنجيل والتوراة 16 مرة، فهي أكثر الأشجار فائدة بكل ما تحتويه من جذع وجريد وأشواك ليف وكرناف ولقاح وجمار، حيث يعد النخيل من أهم الأشجار التي تقدم الفائدة للبشر، وعلى رأسها التمر الذي يعتبر العنصر الأهم والأكثر شمولًا للعناصر الغذائية الرئيسة والمهمة لجسم الإنسان، وصنفت النخلة بالشجرة المباركة وصديقة البيئة، حيث أعطت النخلة للإنسان كل ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وحتى مسكن أيضًا.

ويؤكد الدكتور يوسف دياب، باحث بمركز البحوث الزراعية بالوادي الجديد، أن من أجمل ما في النخيل هو "الجمار"، وهو قلب النخل، وبالتحديد الجزء الأبيض الموجود داخل جذع النخيل، ويتم استخراجه وتقطيعه إلى شرائح وتناوله أو إضافته للسلطات، والجمار معروف أكثر لدى سكان الأقاليم والمحافظات بسبب انتشاره في تلك المناطق، وقد لا يعرفه سكان القاهرة بالتحديد، ويتشابه مذاق الجمار مع مذاق قلب الخرشوف، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية، أولاها تقوية جهاز المناعة لتوفر الزنك الموجود في الجمار لمواجهة العدوى والأمراض والفيروسات، وتعجيل التئام وشفاء الجروح، وهو منشط جنسي طبيعي.

وأضاف دياب أن النخيل يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة الموجودة للوقاية من التلف والإجهاد التأكسدي، والذي يرتبط بمخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، كما يقلل من فرص حدوث التهابات بالجسم، ويحتوي الجمار على البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا في ضبط ضغط الدم، كذلك فإن الفسفور الموجود به يساعد على تقوية العظام والأسنان، فضلًا عن البروتين الذي يعمل على نمو وإعادة إصلاح الخلايا، والأنسجة.

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