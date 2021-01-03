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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إرادة جيل» يشيد بدور صندوق تحيا مصر

الأحد 03/يناير/2021 - 03:01 م
تيسير مطر
تيسير مطر
محمد الشريف
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أشاد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، بالدور المجتمعى المهم الذي يقوم به صندوق تحيا مصر منذ تأسيسه وحتى الآن، وآخر هذه المبادرات دعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال تيسير مطر، إن المبادرات التي يقوم بها صندوق تحيا مصر تمثل دافع ورسالة هامة للقادرين للتبرع لصالح الصندوق وتعزيز ميزانيته للقيام بمزيد من المبادرات المجتمعية.

وأشار مطر إلى أن دعوة الرئيس السيسى لإنشاء هذا الصندوق حققت الهدف منها وأن الصندوق له إسهامات عديدة خاصة فى مجال رعاية وحماية صحة غير القادرين.

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