الأردن: مستمرون في بذل جهود تحقيق السلام لإقامة دولة فلسطين

أكد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، أن حكومته ستواصل بذل جهود تحقيق السلام العادل، المستند إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، والمرتكز إلى حلّ الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقيّة، ومواصلة التصدّي لكلّ الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها.وأشار رئيس الوزراء الأردني، في بيان ألقاه أمام مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية إلى استعداد الحكومة الكامل للشراكة والتعاون والعمل مع مجلس النواب وإيمانها بحق مجلس النواب في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة بموجب أحكام الدستور وفي إطار المحدّدات والأدوار الدستوريّة للتوازن والفصل المرن بين السلطات، مضيفا أن نهج حكومته سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح، مشددا على أن الحكومة لن تطلق الوعود جزافًا، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلًا.وأكد " الخصاونة" أنّ الحكومة ومجلس النواب، جاءا في ظرف استثنائي دقيق، يتطلّب أعلى درجات المسؤوليّة والحرص، والعمل معًا بروح تشاركيّة من أجل المصلحة الوطنيّة العُليا، وبما يلبّي التطلّعات، لافتا إلى أن برمج الحكومة يتضمّن الخطوط العامّة التي ستسير عليها في حال حظيت بثقة مجلس النواب.