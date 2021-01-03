محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير وتوسعة عدد من الطرق بحي الضواحي

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة التي تتم بطرق المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة المتكاملة لتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء المحافظة.حيث تفقد محافظ بورسعيد أعمال التوسعات والتطوير الجارية حاليا بمناطق شارع نهضة بورسعيد والرحاب وعبد الحليم محمود، وشارع عبد الرحمن شكري ومنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي.رافقه خلال الجولة المهندس اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورئيس حي الضواحي اللواء أحمد قاسم، والشركة المنفذة لمشروع أعمال التطوير وأجهزة حي الضواحي.ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير شارع عبد الحليم محمود بما يحقق السيولة المرورية وربط الشارع بمحور المرور الرئيسي بشارع نهضة بورسعيد، حيث يجري الآن أعمال ربط شارع الرحاب ونهضة بورسعيد من خلال شارع عبد الحليم محمود.كما تابع المحافظ سير العمل في أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكري ومنطقة فاطمة الزهراء، وأصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال.وأكد المحافظ أن أعمال التطوير بهذه المحاور المرورية الجديدة تتكامل مع مشروع إنشاء ميناء بورسعيد البري الجديد والحديقة الدولية، وهي أعمال تنفذ لأول مرة في تطوير هذه المنطقة بمشروعاتها الخدمية المختلفة لتكون واجهة على أعلى مستوى من التطور الحضاري ومدخل للمدينة من الناحية الجنوبية المواجهة لمحور ٣٠ يونيو.