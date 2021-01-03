محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء ساحة تخريد السيارات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إنشاء الساحة الخاصة بتخريد السيارات التي مر عليها ٢٠ سنة بحي الجنوب، والتي سيتم استبدالها لأصحابها بأخرى حديثة، إضافة إلى السيارات المتهالكة والتي تقوم إدارات الأحياء في الفترة الحالية بجمعها من الشوارع والميادين، حفاظا على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمحاسب أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وعدد من الأجهزة التنفيذية.كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية بمحطة كهرباء جنوب بورسعيد ونسب التنفيذ الحالية التي تأتي في إطار خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة لحي الجنوب، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية في أقرب وقت.وأوضح أن بورسعيد تشهد حاليا أعمال تنمية في كافة الأحياء للتيسير على المواطنين.