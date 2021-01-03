اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

أعلنت الصين اليوم الأحد، أن نتيجة اختبار عينات من مواد تغليف قطع غيار سيارات عديدة في أجزاء مختلفة في الصين، جاءت إيجابية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بعد أن سجلت شركة تعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات، حالة إصابة مؤكدة بالمرض.وذكر مكتب السيطرة على مرض "كوفيد-19" والوقاية منه في الصين في بيان اليوم، أنه تم رصد الفيروس في مواد تغليف إطارات سيارات في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين، وأنه بناء على ذلك، قام المكتب بتفعيل الاستجابة الطارئة، وفرض الحجر الصحي على الأشخاص الذين تعاملوا مع هذه السلع، حيث جاءت نتيجة اختباراتهم جميعا سلبية، فيما تم وقف التعامل على جميع البضائع المعنية.وأضاف المكتب أنه تم العثور على ثلاث عينات إيجابية أخرى، تم أخذها من مواد تغليف قطع غيار سيارات في مدينة "تسانغتشو" بمقاطعة "خبي" ومدينتي "يانتاي" و"لينيي" بمقاطعة "شاندونغ".وتم إجراء اختبارات حمض نووي لقطع غيار السيارات المعنية والأفراد المعنيين، في مدن مختلفة في الصين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف من شركة في بكين، كان قد شارك في بيع قطع غيار السيارات بالمرض، وبعد أن جاءت نتيجة اختبار بعض مواد تغليف قطع غيار السيارات إيجابية للفيروس في ديسمبر الماضي.