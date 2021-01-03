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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يُتابع آليات تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية

الأحد 03/يناير/2021 - 02:52 م
اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين؛ لمتابعة آليات إعداد خطة متوسطة الأجل لتطوير المركزين، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المحافظ، للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطة شاملة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، للوصول إلى خطط واقعية مدروسة بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين.

واستمع «الأنصاري» خلال الاجتماع لعرض رئيسي المركزين ومديري المديريات والقطاعات المختلفة، بشأن ما تم إنجازه في ملف حصر المشروعات القائمة، والاحتياجات الفعلية للتطوير، ووجه المحافظ بسرعة إعداد تقرير بشأن المشروعات القائمة، وكذلك التي يجري تنفيذها، ونسب الإنجاز بها وجداولها الزمنية، وكذلك رصد الاحتياجات الفعلية بكل قطاع من القطاعات، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، حتى يتسنى وضع خطة التطوير على أسس علمية واحتياجات واقعية، مشيرًا أن أولوية التنفيذ للمشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.

وكشف المحافظ، أن خطط التطوير المقترحة تضع أولوية للمركز نفسه، ثم للوحدات القروية الأم، تليها القرى التابعة والنجوع، بهدف رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بالمناطق العمرانية ذات الكثافات العالية، مشيرًا إلى أن المخططات العمرانية والتفصيلية هى المرجعية المنهجية في تنفيذ الأعمال، وعلى ضرورة جمع وتدقيق وتوثيق البيانات، وإعادة تخطيط المركزين بشكل علمي وممنهج وذات معنى للوصول إلى مخطط شامل للتطوير.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ لوكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، في بحث طلبات التقنين لأراضي الظهير الصحراوي بالمركزين، وإعطاء الأولوية للجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات، ثم تقنين المساحات المتبقية من الأراضي بشرط وجود مقنن مائي لها.

وذكر أن المحافظ الفيوم شدد على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتوقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات التي بدأت اليوم، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات بشأن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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