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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعزز وجودها في سوريا وتدخل 12 مدرعة عسكرية

الأحد 03/يناير/2021 - 03:35 م
مدرعة عسكرية تركية
مدرعة عسكرية تركية
مروة عنبر
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول 12 مدرعة وآلية عسكرية، تابعة للاحتلال التركي، إلى الأراضي السورية من معبر كفر لوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي، واتجهت نحو نقاط تمركز قوات الاحتلال في ريف إدلب الجنوبي.

وبلغ عدد الآليات العسكرية التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الأخير 7825 آلية، بالإضافة إلى الآلاف من الجنود.

وعقب وصول التعزيزات الجديدة ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال التركي التي وصلت إلى نقاط مراقبة خفض التصعيد بإدلب، خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11160 شاحنة وآلية عسكرية، تحمل دبابات، وناقلات جند، ومدرعات، وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية.

تأتى تلك التعزيزات الجديدة بالتزامن مع استمرار القصف المكثف على قرية هوشان بمحيط عين عيسى والطريق الدولي المؤدي M 4، من قبل قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وأفادت المعلومات الأولية بوقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

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