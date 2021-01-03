«باقة محبة في ذكرى ممدوح عمار» بجاليري خان المغربي اليوم

يفتتح جاليري خان المغربي معرض "باقة من المحبة فى ذكرى ميلاد ممدوح عمار"، وذلك مساء اليوم الأحد 3 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقره 3 شارع المرسلين، الزمالك.ويستمر المعرض حتى١٣ يناير، ويفتتح المعرض أبوابه يوميا من ١١:٠٠ صباحًا وحتى٨:٠٠ مساءً ما عدا الجمعة.ممدوح عمار إحدى قامات الفن التشكيلي، حيث جمع بين العمل بالتدريس فى كلية الفنون الجميلة والإبداع الفني، وهو أحد رواد الجيل الثالث، ورحل عنا فى 2012، تاركًا إرثًا عظيمًا من الأعمال الفنية.فقد كان ظهور عمار على ساحة الحركة التشكيلية في مصر في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، أمضى عقدًا من سنوات عمره بعد ذلك في استكمال دراسته للفن بين مرسم الأقصر ودول خارجية، من بكين إلى باريس ثم روما؛ ليعود إلى مصر وقد اعتلى جيل عبد الهادي الجزار وحامد ندا وحامد عويس وتحية حليم وجاذبية سري وجمال السجيني ورمسيس يونان ومجموعة من رواد الجماعات الفنية في ذلك الوقت.من الأعمال الخاصة بممدوح عمار؛ منها لوحة الدراويش ومجموعة لوحات الفسطاط ومجموعة لوحات المقابر ومرحلة الأقصر ومجموعة لوحات الخيل والسيرك، وقد امتازت هذه المرحلة بالتنوع وتقديم ما يحبه ممدوح عمار من مناطق وألوان.