مايسة عطوة تثمن بتفعيل غرامات كورونا الفورية: قرار صارم ضد المتهاونين

أشادت النائبة مايسة عطوة، بقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهاعلى المخالفين بدءا من اليوم الأحد، مؤكدة أنه قرار "صارم" ضد المواطن المتهاون، خاصةً بعد تردي الوضع وانتشار الوباء تزامنا مع الموجة الثانية.وأكدت عطوة، أن هناك الكثير من الأشخاص لا يطبقون الإجراءات الاحترازية، وهذه التصرفات غير المسئولة تؤدي لكوارث نحن في غنى عنها تُفاقم من خطورة الوضع، وتفشي الوباء على نطاق أكبر.كما أكدت عضو مجلس النواب على حرص الدولة على تفعيل القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا من خلال الغرامات الفورية، والسير بمنهج "الالتزام أو الدفع"، موضحة أن ارتداء الكمامة ليست حماية للدولة بقدر ما هي حماية للمواطن وأسرته وذويه من خطر العدوى.وأشادت البرلمانية، بحرص القيادة السياسية على اتخاذ قرارات صارمة وتوجيهات مستمرة باتخاذ اللازم للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة الزيادة المرتفعة في معدل الإصابات اليومي.