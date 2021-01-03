الإمارات تُضاعف الميزانية الاتحادية 130% خلال 15 عامًا

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن بلاده ضاعفت الميزانية الاتحادية 130% خلال 15 عامًا.وأضاف «بن راشد»، في رسالة إلى شعب الإمارات بمناسبة مرور 15 عامًا على توليه رئاسة الحكومة اليوم الأحد، أن الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانونًا جديدًا لتواكب المستقبل، وغيرت نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية، وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالميًا في الكفاءة المالية.وذكر أن جواز سفر دولة الإمارات اليوم الأقوى عالميًا، وأن نسبة الشعور بالأمان في دولة الإمارات هى الأعلى عالميًا بأكثر من 95%، كما أن الإمارات أصبحت الأولى عالميًا في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، والأولى عالميًا في نسبة المستشفيات المعتمدة دوليًا، والأولى عالميًا في سهولة الحصول على الكهرباء، والأولى عالميًا في توفر الانترنت المتنقل عريض النطاق، والثانية عالميًا في القدرة على التكيف مع المتغيرات.