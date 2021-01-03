البورصة تربح 2.4 مليار جنيه في ختام أولى تعاملات 2021

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات أولى تداولات العام الجديد 2021، اليوم الأحد، على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمتعاملين الأفراد، على خلفية حالة الترقب لما ستسفر عنه تعاملات الأسواق العالمية والعربية مع بدء تعاملات العام الجديد.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 653.3 مليار جنيه، مقابل 650.9 مليار جنيه بنهاية العام المنقضي.واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" عند إغلاق العام الماضي مسجلا مستوى 10845 نقطة، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية للسوق، حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 73. 0%، بما يعادل 15.58 نقطة، ليغلق عند مستوى 2160.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 67. 0%، بما يعادل 20.76 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3118.5 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 875.3 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 351.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 34.2 ألف صفقة بيع وشراء.