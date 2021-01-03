82 إصابة جديدة بـ«كورونا» و180 حالة شفاء في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 363061 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 180 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 354443 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6246 حالة منذ بداية الجائحة.