آخر تطورات الحالة الصحية ليسرا وهالة خليل وإيمان السيد

شهدت الفترة الماضية إصابة عدد كبير من الفنانين بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت شفاء عدد كبير أيضًا، أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي وزوجته والفنانة صابرين، ومن أبرز الحالات حاليًا المصابة بالفيروس الفنانة الكبيرة يسرا التي تعاني من أزمات في التنفس، ولكنها تخضع لبروتوكول العلاج من منزلها، وملاحظة دقيقة من الأطباء ولا تحتاج للانتقال إلي المستشفى حتى الآن حسب ما أكد أحد المقربين منها لـ"الدستور".في حين كتبت المخرجة هالة خليل، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة منذ إصابتها بالفيروس، ولكنها تخضع للعزل وتأخذ بروتوكول العلاج لحين خروجها من هذه الأزمة.من جانبه أوضح الفنان شريف رمزي أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير الآن، ولكنه ما زال يخضع للعزل لحين الاطمئنان بشكل نهائي علي صحته وظهور سلبية مسحته، وفيما قالت الفنانة إيمان السيد إنها تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق وهي الأعراض التي ظهرت عليها، وتخضع للعزل المنزلي لحين ظهور سلبية مسحتها.