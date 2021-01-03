استطلاع رأي: منصور يافاش بابا نويل تركيا يتفوق على أردوغان

كشف استطلاع رأي تركي أجرته شركة متروبول، عن اتجاهات الجماهير السياسية خلال شهر ديسمبر للعام المنقضي 2020، تحت عنوان "نبض تركيا"، وأنه حال إجراء انتخابات رئاسية، فإن كفة منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، ستكون هي الأرجح أمام كفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكر موقع تي 24 التركي، أن الاستطلاع كشف أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة، فإن 57% من المشاركين في الاستطلاع، يرغبون في الانتقال إلى النظام البرلماني، بينما هناك 34.5% يؤيدون البقاء في النظام الحالي برئاسة أردوغان.وأظهرت نتائج الاستطلاع تفوق "يافاش" على "أردوغان"، إذ حصل على 43.9% من الأصوات مقابل 40.7%.فيما أتى في المرتبة الثالثة رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وحل في المرتبة الرابعة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.يذكر أن "يافاش" اكتسب شعبية كبيرة خلال عام 2020، إذ منحته جمعية الشفافية الدولية، جائزتها لعام 2020، بعد أن كان أول مرشح يوقع على تعهد الشفافية الذي أعدته الجمعية.ووصفته صحيفة لوفيجارو الفرنسية بالرجل الذي هز عرش أردوغان، وسلطت الصحيفة الضوء على إنجازاته الملموسة تحت هذا العنوان، لم يقف الأمر عند هذا فقد اعتبره الأطفال بابا نويل القادر على تحقيق أحلامهم التي فشل أردوغان في تحقيقها، ليصبح اللقب الثاني له الجد منصور.