مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.56 %

أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 3679.34 نقطة مرتفعًا بـ20.6 نقطة وبنسبة0.56 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3658.77 نقطة.وبلغت قيمة التداول 724 ألفًا و538 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 55.8 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و639 ألفًا و249 ريالًا عمانيًا.