مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.56 %
الأحد 03/يناير/2021 - 02:49 م
وكالاتطباعة
أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 3679.34 نقطة مرتفعًا بـ20.6 نقطة وبنسبة
0.56 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3658.77 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 724 ألفًا و538 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 55.8 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و639 ألفًا و249 ريالًا عمانيًا.
0.56 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3658.77 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 724 ألفًا و538 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 55.8 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و639 ألفًا و249 ريالًا عمانيًا.