ارتفاع إصابات فيروس كورونا في السنغال لـ19697

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 186 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الأحد، أنه تم إجراء 1737 فحصًا، حيث إن إجمالي الإصابات بلغ 19 ألفًا و697 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 421 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 82 حالة تعاف من الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 17 ألفًا و515 حالة، كما أن هناك 43 حالة حرجة.