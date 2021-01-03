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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلام أمريكا: استراتيجية الصين لمواجهة كورونا «أكثر استهدافا»

الأحد 03/يناير/2021 - 02:43 م
كورونا
كورونا
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ذكر تقرير حديث نشرته جريدة ((وول ستريت جورنال)) أن السلطات الصينية تبنت خلال الأسابيع الأخيرة "نهجا أكثر استهدافا تجاه السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)" عن طريق "الالتزام بتدابير أكثر انتقائية وأقل توسعا،" بدلا من عمليات الإغلاق القسري الشامل وإغلاق الأعمال.

وأضاف التقرير أن هذه الاستراتيجية "أبقت انتشار الفيروس تحت السيطرة من دون الإضرار بالتعافي الاقتصادي".

على سبيل المثال، تتتبع العاصمة الصينية بكين، "نهجا أكثر دقة"، وفقا للتقرير.

ومع أن بكين شددت حديثا القواعد الصحية ضد فيروس كورونا، فقد نبهت الحكومة المحلية "على ضرورة تطبيق هذه القواعد فقط 'بصرامة مناسبة'، وأن تكون معظم التدابير تطوعية ولا ينتج عنها إلا الحد الأدنى من إرباك الحياة اليومية لأغلب المواطنين".

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