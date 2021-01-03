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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق أكثر من 4 آلاف منشأة مخالفة بالمنوفية

الأحد 03/يناير/2021 - 02:42 م
غلق أكثر من 4 آلاف
غلق أكثر من 4 آلاف منشأة مخالفة
ولاء القاضى
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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن غلق ما يقرب من 4245 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال أسبوع فى الفترة من 26 ديسمبر وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن قرارات الغلق شملت محلات وورش وكافيهات وفض أسواق وغلق مراكز تعليمية وحضانات وفض أفراح وغلق صالات رياضية ومحاضر عدم ارتداء الكمامات الطبية، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا، ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.

وقال محافظ المنوفية، إنه تم غلق ما يقرب من 556 محلًا و280 ورشة و162 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 35 سرادق فرح وعزاء وفض 28 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق ما يقرب من 18 مركز تعليمي وحضانات وتحرير 3153 محضر عدم ارتداء الكمامات الطبية، كما تم إغلاق 13 صالة رياضية بنطاق الوحدات المحلية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

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