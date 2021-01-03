قطع المياه عن العمرانية 10 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق: العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر، والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها، لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين 4 يناير وحتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.وقالت الشركة القابضة، في بيان، إن انقطاع المياه يأتي نظرًا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مع تأكيدها تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.