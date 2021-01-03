الرئيس السيسى يوجه بعلاج «مروة» مريضة «السمنة المفرطة وداء الفيل»

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج «مروة» (31 سنة) والمقيمة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، والتي تعاني من السمنة المفرطة ووزنها يتعدى 200 كيلوجرام؛ وتعاني من قرح الفراش ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بـ«داء الفيل»، ما أثرّ سلبًا على حركتها، كما أنها تعاني من مشكلات في الغدد، تسببت في إصابتها بحالة متقدمة من السمنة المفرطة.وكانت والدة مروة ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج ابنتها على نفقة الدولة لعدم قدرة الأسرة على علاجها.وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي انتقل على الفور فريق طبي متخصص للحالة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لمستشفى معهد ناصر لمتابعة حالتها الصحية واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وعلاجها على نفقة الدولة، وجار مناظرة حالتها الصحية من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم لها.