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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر داعمة لوحدة الصف العربي.. وتؤكد على كف الأذى

الأحد 03/يناير/2021 - 02:41 م
محمد سعيد الدابي
محمد سعيد الدابي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية الشديدة التي ينطوي عليها رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رسالة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والتي أرسلها مع وزير الخارجية، الدكتور أحمد ناصر الصباح اليوم، واكد الرد المصري على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم، إن رد الرئيس السيسي بخصوص المصالحة العربية، يؤكد على ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، مشيرا إلى أهمية التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي في ظروف بالغة الحساسية.

وأوضح الدابي أن رد الرئيس السيسي واضح تماما، ومصر ترحب بحهود دولة الكويت لتحقيق المصالحة العربية لكن يهمها أن تقوم على أساس متين من عدم التدخل وتعزيز وحدة الصف العربي.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، إن المخاطر التي تحيط بمصر وكافة المنطقة العربية مخاطر جمة في مقدمتها الإرهاب، وتهديد أمن وسلامة الدولة الوطنية العربية، ولابد أن يكون مفهوما للجميع أن هذا الوقت يقتضي التكاتف وليس الفرقة والتهييج عبر وسائل إعلام، اثبتت على مدى السنوات الماضية عداءها الشديد لمصر، وتصيدها واختلاقها أخطاء وأوضاع غير موجودة للإساءة للوطن.

وشدد الدابي على أن المصالحة العربية مهمة وبالخصوص في هذا التوقيت، لكن لابد من عودتها على أساس سليم وواضح.

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