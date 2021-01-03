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محمد العسيري

الثقافة

رواية «كيميا» في القائمة القصيرة لـ«كبار الأدباء» بجائزة ساويرس

الأحد 03/يناير/2021 - 02:40 م
وليد علاء الدين
وليد علاء الدين
نضال ممدوح
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وصلت رواية "كيميا" للكاتب الشاعر وليد علاء الدين٬ والصادرة عن دار الشروق، إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، والتي أُعلنت قبل قليل.

كانت رواية "كيميا" قد صدرت للمرة الأولى عام 2018 وفيها يعري مؤلفها القطب الصوفي جلال الدين الرومي٬ ويقدمه كرجل خان الأمانة التي أودعت ليرعاها ويحدب عليها، والممثلة في "الطفلة كيميا"، وبدلا من أن يبارك حبها لابنه علاء الدين يزوجها من كهل "شمس الدين التبريزي" يكبرها بعشرات السنين٬ في إشارة للعلاقة المثلية التي جمعت الرومي بالتبريزي.

ينتصر الراوي للضحية "كيميا" التي قدمها الرومي قربانا لملذاته؛ إذ يبحث عن قبرها ويضع شاهدًا عليه، فقد ماتت "كيميا" قهرا عقب زواجها بالتبريزي، ولم يرثها الرومي ببيت واحد من آلاف الأبيات التي كتبها، ولم يرد ذكرها ضمن آلاف القصص التي تدفقت على لسان شمس وجلال تتحدث عن العشق والحب والشفقة والرحمة والإنسانية.

لم تقوض "كيميا" أسطورة الرومي والتبريزي وحدهما٬ بل رصدت وقائع التناحر والصراع بين أصحاب الطرق الصوفية للفوز بأكبر نصيب من ذهبها وأموالها، وبحد تعبير "الروائي وليد علاء الدين" تنافست الطرق الصوفية في استقطاب المريدين، بالترهيب والترغيب؛ تغولت "التكية الكازرونية" بطريقتها السنية المغالية التي نبتت من تعاليم المذهب الحنبلي، وانتشرت "الأكبرية" التي أسسها محيي الدين بن عربي، والتي صارت لفترة المنافس الأكبر لطريقة المولوية- التي تحولت بعد رحيل الرومي إلى طريقة على يد ابنه سلطان والأتباع ممن حرصوا على استمرار الفكرة أو الفائدة- كان هناك كذلك أهل "الفتوة الرفاعية" الذين شغلوا الناس بألاعيبهم وعروضهم بالنار وبالثعابين.

يذكر أن "وليد علاء الدين" شاعر وكاتب مصري، مواليد 1973م. حاصل على ماجستير علوم الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة، له رواية "ابن القبطية"، التي حظيت باهتمام نقدي واسع لما تمثله من تجديد في الرواية العربية من حيث الشكل والمضمون.

وصدر لعلاء الدين في الشعر "تردني لغتي إلي"، و"تُفسّر أعضاءَها للوقت"، وفي المسرح "العصفور" الحاصلة على جائزة الشارقة للإبداع العربي، و"72 ساعة عفو" الحاصلة على جائزة ساويرس لأفضل نص مسرحي، و"مولانا المقدَّم"، وله إصدارات في أدب الرحلة منها "خطوة باتساع الأزرق"، وفي الدراسات الثقافية صدرت له ثلاثة أجزاء في سلسلة "واحد مصري" التي يناقش من خلالها واقع الحياة المصرية بأدوات التحليل الثقافي بهدف "تحرير مواضع الخلاف، وتبسيط مفردات الإشكال"، يعمل في الصحافة الثقافية العربية منذ 1997.

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