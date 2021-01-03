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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش تنفيذ «حياة كريمة» لتطوير مركزي الشهداء وأشمون

الأحد 03/يناير/2021 - 02:38 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة «حياة كريمة» تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتنمية (1000) قرية ريفية على مستوى الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ووفد قيادة المنطقة المركزية العسكرية والمستشار العسكري للمحافظة وممثل مديرية الأمن.

وأكد محافظ المنوفية على أن محافظة المنوفية قد حظيت بمركزين (أشمون والشهداء) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي مستهدف (81) قرية بواقع (27) قرية بمركز الشهداء و(54) قرية بمركز أشمون بالإضافة إلى العزب والنجوع بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم وضع الأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء ومن أههما "قطاع مشروعات محطات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء والغاز والطرق ومشروعات اجتماعية وشبابية، كما تشمل الأولويات إنشاء مواقف وأسواق نموذجية ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.

حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاع كهرباء ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ووكيل وزارة الإسكان والطرق والنقل وممثل شركة الغاز ومدير عام الاتصالات بالمنوفية ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومدير المكتب الفني بالديوان العام.

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