حملات لتنظيف الشوارع ورفع كفاءة الإنارة بمراكز كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بالمدينة والقرى، وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري القن، والقصابي، والبلاصي، وسد خميس، والروضة، وبرية لاصيفر.وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال النظافة والتجميل، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، بالإضافة إلي إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بمجمع المدارس والمصالح الحكومية ونقلها إلى المقالب العمومية، بالمدينة، وقري الكفر الشرقي، وغرب تيرة، وكوم الحجر.وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة العامة والتجميل بكافة الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة، وقريتي ميت الديبة والبكاتوش، فضلًا عن قص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة، وتغيير الأسلاك المتهالكة بقرية المرازقة، وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.