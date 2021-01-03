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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفاصيل فيديو الوفيات بالحسينية.. المحافظ ينفي نقص الأوكسجين..والنيابة تستدعي مدير المستشفى

الأحد 03/يناير/2021 - 02:37 م
فيديو الوفيات بالحسينية
فيديو الوفيات بالحسينية
سارة الوردانى
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سادت حالة من الغضب والجدل بين أهالي مركز الحسينية بمحافظة القاهرة، بعد أن تم تداول فيديو عن وفاة حالات بقسم العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي، نتيجة نقص الأكسجين، وطالبوا بتدخل المسؤولين لما تشهده المستشفى من ضعف الإمكانيات، وتدهور الخدمة الطبية بها.

وفي سياق متصل استدعت نيابة مركز الحسينية مدير المستشفى، للتحقيق في وفاة 4 حالات في العناية المشددة، للوقوف على حقيقة الفيديو المتداول.

ومن جانبه نفى الدكتور ممدوح، غراب محافظ الشرقية، وفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفى الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بالفيروسا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

وأضاف محافظ الشرقية إنه تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاة في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة وأن الأوكسجين متوفر بالمستشفى، وأنه يوجد 17 طفلًا بالحضانة وحالتين بالعناية العامة، و36 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بقسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات، مشيرًا إلى أن الأكسجين المغذي لمرضى فيروس كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة.

و تابع " غراب" أنه وقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي "التانك" ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حاله حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.


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