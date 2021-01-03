نائب يطالب «الثقافة» بإطلاق جائزة باسم وحيد حامد

طالب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الثقافة بإطلاق جائزة للقصة باسم الكاتب الراحل العملاق وحيد حامد.وتابع نجاتي، في تصريحات له، أن مصر بحاجة لألف وحيد حامد جديد للحفاظ على هويتنا المصرية، داعيا لتكريمه عبر هذه الجائزة.وأوضح نجاتي، أن تاريخ وحيد حامد الثقافي هو إرث مصري بمثابة تاريخ ثقافي، مشيرا إلى ضرورة تكريم الرموز المصرية في كافة المجالات.وتوفي كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد الذي ألّف سيناريوهات عدد من أبرز أفلام السينما المصرية خلال العقود الأربعة الأخيرة، السبت عن 76 عاما.ويذكر أنه لوحيد حامد سيناريوهات أفلام ومسلسلات عدة تُعد من العلامات البارزة في السينما والدراما المصرية خلال السنوات الأربعين الأخيرة، من بينها "البريء" و"طيور الظلام" و"اللعب مع الكبار" و" الجماعة".