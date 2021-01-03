أحمد قرمد يكتب: فيلم «الخوف».. حينما تضيء السينما عالم الإنسانية!

أحمد قرمد يكتب: فيلم «الخوف».. حينما تضيء السينما عالم الإنسانية!
الأحد 03/يناير/2021 - 02:35 م
يستعرض هذا الفيلم الخيالي «Fear»، المبني على قصة واقعية للمخرج البلغاري «إيفايلو خريستوف»، وذلك من خلال شخصيتين رئيسيتين موقف أوروبا تجاه المسافرين واللاجئين، وكراهية الأجانب.
تعاني قرية بأكملها تقريبًا من جنون العظمة التام، بل إنهم مستعدون للانتقام، وإشعال النيران تجاه المختلفين عنهم في لون البشرة أو الجنسية. نواح عديدة يكسو الخوف عليها طابعًا مضحكًا.
ففي إحدى القرى البلغارية على الحدود مع تركيا، وهي مكان يمكن للمرء أن يرى فيه اللاجئين في طريقهم إلى أوروبا، تعيش «سفيتلا» الأرملة التي لعبت دورها الممثلة «سفيتلانا يانتشيفا»، على ذكريات زوجها الأول الذي مات في البحر، ولكن لا يزال القرويون غير قادرين على فهم سبب عدم وجود رجل إلى جانب «سفتيلا»، ونشاطها الوحيد هو الصيد، بعد أن تم تسريحها، وإغلاق المدرسة الوحيدة بالقرية التي كانت تعمل بها، ويبدو أنها تعرضت للقصف في حرب مرت.
تذهب «سفيتلا» إلى قبر زوجها الموجود في مقبرة خلابة تطل على البحر والشاطئ الشتوي المهجور. إيحاء كنوع من اليأس والوحدة التي لا تطاق، ثم تذهب إلى منزلها وفراشها وتضع سكينًا تحت وسادتها، إنه الخوف يتغير كل شيء بالنسبة لسفيتلا أثناء بحثها عن الأرانب في رحلة صيد.
تصادف المرأة قوية الإرادة رجل أسود اللون بمظهر غريب بمعطفه ونظارته يدعى الرجل «أفريكان بامبا» والذي جسَّد دوره الممثل «مايكل فليمنج» فارًا من إفريقيا وحده وباحثًا عن الطريق إلى ألمانيا، إذ فجأة تستوقفه «سفيتلا»، وتطلب منه عدم الحركة وإلا أضرمت النار عليه.
تتعقد الأمور فلا أحد يفهم الآخر بسبب اللغة المختلفة؛ القرية لا يتحدث اللغة الإنجليزية بها سوى طفلة صغيرة. دراما تمزج بعناية بين الكوميديا والمأساة في البداية تريد «سفيتلا»، تسليم «أفريكان بامبا» لشرطة حرس الحدود، وفي هذه الأثناء، القرية على وشك أن تغمرها مجموعة من المهاجرين الأفغان.
ضابط حرس الحدود المحلي ليس لديه أي مصلحة على الإطلاق في إبقائهم في القرية، لكنه لا يريد معاملتهم معاملة سيئة خوفًا من الصحافة التى لا ترحم.
ليس لدى «سفيتلا» ولا رئيس البلدية الذي تلجأ إليه للحصول على المشورة أي حل. ليبدأ الطوفان، على «سفيتلا» أن تتخذ قرارًا آخر، سيجعلها تقف وحدها أمام القرية بأكملها.
هناك حد فاصل بين الإنسانية والحب، بين الشجاعة والخوف، في قرية نجد بها أن كل ما هو إنساني يصبح مخالفًا للأعراف، وربما للقانون أيضًا.
في لحظة ما تدرك «سفيتلا» أنها كانت مخطئة وأننا جميعًا متساوون، بغض النظر عن لوننا أو لغتنا وما نؤمن به.
تقرر «سفيتلا» استضافة «أفريكان بامبا» في منزلها كتدبير مؤقت؛ لتكتشف هي وجيرانها المذعورين من لونه ووجوده أنه طبيب بعدما يبرز دوره أثناء معالجة جار لـ«سفيتلا»؛ ليكتسب احترام عقلانى بعض الشيء يتعين على القرية بأكملها أن تواجه وضع اللاجئين الأفغان وضيف سفيتلا الإفريقي.
وجدت «سفيتلا» الإنسان الذي تشعر معه بالطمأنينة، وهو يمنحها الحبّ الغائب عنها منذ وفاة زوجها.
شعور بالإنسانية المكتسبة بشق الأنفس في الخوف يقلب اجتماعًا بأحد الحانات مع «بامبا» عالم «سفيتلا» رأسًا على عقب فهي مستعدة للقتال من أجل حقه في البقاء، ولكن الجميع يظهر أن «بامبا» غير مرغوب فيه بالقرية؛ لأنه أسمر اللون وليس لديه لغة.
ليبدأوا بدس السم لكلب «سفيتلا»، ويكتشف «بامبا» مصرعه أثناء البحث عنه؛ لتقديم الطعام له.
محاولة أخرى لإضرام النيران بمنزلها، ولكنها تتصدى للمخربين. تتحرك وحدة من القوات الخاصة التابعة للجيش لاقتحام منزل «سفيتلا» بعد أن تصدت لقوات الشرطة من قبل من أجل «بامبا».
تمَّ التصوير السينمائي بواسطة مدير التصوير الأشهر ببلغاريا
إميل كريستوف بتنسيق اللون الأبيض والأسود، وإن استخدم الطائرات دون طيار بالعديد من المشاهد ولكنه استطاع أن يبرز المشاعر والعواطف بشكل مثير، فالقرية والغابة، كانت جميلة اللون والظلال، وتشع بالحزن والفراغ ربما يرمز إلى رتابة وجود «سفيتلا» قبل لقائها مع «بامبا».
أداء تمثيلي يؤدّى ببراعة شديدة. الموسيقى في فيلم «Fear» رصينة للغاية، وذات إيقاعات إفريقية متباينة بواسطة «كيريل دونشيف».
تم إلإنتاج بواسطة: Pro Film) -)Assen Vladimirov
بالطبع سينما ساحرة.
حصد الفيلم: الجائزة الذهبية وجائزة أفضل ممثلة بمهرجان «جولدن روز» السينمائي بدولة بلغاريا، كما نال الجائزة الكبرى بمهرجان «تالين بلاك نايتس» السينمائي بدولة أستونيا.
تم عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي بدورته 42 الأخيرة ولم يحصد أى جائزة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي مع أنه يستحق. قد يبدو لتواجده بقسم «جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية» التي أنشأها السورى علاء كركوتي
بالتعاون مع شركته الخاصة، وما يطلق عليه «مركز السينما العربية» التابع له، وهو مَن يختار النقاد الذي يمثلون العرب بنفسه بالتعاون مع European Film Promotion الأوروبية،
وبالتالي قد لا يعنيهم الفيلم لاعتقادهم أنه يكشف الوجه الآخر لأوروبا؟ ليأتي مشهد نهاية الفيلم بنهاية أنيقة ورائعة لا يفعلها إلا الكبار من أمثال كاتب السيناريو والممثل والمخرج
إيفايلو خريستوف؛ ليظهر بنفسه ممثلًا كرجل غامض يقود عربة يجرّها حصان وعلى متنها المعلّمة والطبيب سفيتلا وبامبا.
بمشهد يغمره الغبار والغيوم، وعند نزولهم من العربة يظهر التباين في الصورة لتتفتح الصورة بعيدا عن الظلام، وتكتسى باللون وتلك هي الصورة الوحيدة الملونة بالفيلم.
وكأنه يقول لشخصياته ها أنا قد أوصلتكم بنفسى لأنتصر لكم على الجميع، ومن يتغنى بالإنسانية الأوروبية. اختاروا عالمكم الخاص بأنفسكم، بعيدا عن هذا العالم الـمـخـادع الـكـذاب.
ابحثوا عن سعادتهم في مكان آخر بعيدا عند هذا العالم المتوحش الملئ بالإرهاب والكراهية والانتقام وسفك للدماء وإهدار الحقوق إلإنسانية، اختاروا
عالم الخير والأمان والاستقرار بعيدا عن «عالم الخوف».
لقد اختار إيفايلو خريستوف أن يضيء برسالته السينمائية طريقًا وعالمًا آخر للإنسانية.
تعاني قرية بأكملها تقريبًا من جنون العظمة التام، بل إنهم مستعدون للانتقام، وإشعال النيران تجاه المختلفين عنهم في لون البشرة أو الجنسية. نواح عديدة يكسو الخوف عليها طابعًا مضحكًا.
ففي إحدى القرى البلغارية على الحدود مع تركيا، وهي مكان يمكن للمرء أن يرى فيه اللاجئين في طريقهم إلى أوروبا، تعيش «سفيتلا» الأرملة التي لعبت دورها الممثلة «سفيتلانا يانتشيفا»، على ذكريات زوجها الأول الذي مات في البحر، ولكن لا يزال القرويون غير قادرين على فهم سبب عدم وجود رجل إلى جانب «سفتيلا»، ونشاطها الوحيد هو الصيد، بعد أن تم تسريحها، وإغلاق المدرسة الوحيدة بالقرية التي كانت تعمل بها، ويبدو أنها تعرضت للقصف في حرب مرت.
تذهب «سفيتلا» إلى قبر زوجها الموجود في مقبرة خلابة تطل على البحر والشاطئ الشتوي المهجور. إيحاء كنوع من اليأس والوحدة التي لا تطاق، ثم تذهب إلى منزلها وفراشها وتضع سكينًا تحت وسادتها، إنه الخوف يتغير كل شيء بالنسبة لسفيتلا أثناء بحثها عن الأرانب في رحلة صيد.
تصادف المرأة قوية الإرادة رجل أسود اللون بمظهر غريب بمعطفه ونظارته يدعى الرجل «أفريكان بامبا» والذي جسَّد دوره الممثل «مايكل فليمنج» فارًا من إفريقيا وحده وباحثًا عن الطريق إلى ألمانيا، إذ فجأة تستوقفه «سفيتلا»، وتطلب منه عدم الحركة وإلا أضرمت النار عليه.
تتعقد الأمور فلا أحد يفهم الآخر بسبب اللغة المختلفة؛ القرية لا يتحدث اللغة الإنجليزية بها سوى طفلة صغيرة. دراما تمزج بعناية بين الكوميديا والمأساة في البداية تريد «سفيتلا»، تسليم «أفريكان بامبا» لشرطة حرس الحدود، وفي هذه الأثناء، القرية على وشك أن تغمرها مجموعة من المهاجرين الأفغان.
ضابط حرس الحدود المحلي ليس لديه أي مصلحة على الإطلاق في إبقائهم في القرية، لكنه لا يريد معاملتهم معاملة سيئة خوفًا من الصحافة التى لا ترحم.
ليس لدى «سفيتلا» ولا رئيس البلدية الذي تلجأ إليه للحصول على المشورة أي حل. ليبدأ الطوفان، على «سفيتلا» أن تتخذ قرارًا آخر، سيجعلها تقف وحدها أمام القرية بأكملها.
هناك حد فاصل بين الإنسانية والحب، بين الشجاعة والخوف، في قرية نجد بها أن كل ما هو إنساني يصبح مخالفًا للأعراف، وربما للقانون أيضًا.
في لحظة ما تدرك «سفيتلا» أنها كانت مخطئة وأننا جميعًا متساوون، بغض النظر عن لوننا أو لغتنا وما نؤمن به.
تقرر «سفيتلا» استضافة «أفريكان بامبا» في منزلها كتدبير مؤقت؛ لتكتشف هي وجيرانها المذعورين من لونه ووجوده أنه طبيب بعدما يبرز دوره أثناء معالجة جار لـ«سفيتلا»؛ ليكتسب احترام عقلانى بعض الشيء يتعين على القرية بأكملها أن تواجه وضع اللاجئين الأفغان وضيف سفيتلا الإفريقي.
وجدت «سفيتلا» الإنسان الذي تشعر معه بالطمأنينة، وهو يمنحها الحبّ الغائب عنها منذ وفاة زوجها.
شعور بالإنسانية المكتسبة بشق الأنفس في الخوف يقلب اجتماعًا بأحد الحانات مع «بامبا» عالم «سفيتلا» رأسًا على عقب فهي مستعدة للقتال من أجل حقه في البقاء، ولكن الجميع يظهر أن «بامبا» غير مرغوب فيه بالقرية؛ لأنه أسمر اللون وليس لديه لغة.
ليبدأوا بدس السم لكلب «سفيتلا»، ويكتشف «بامبا» مصرعه أثناء البحث عنه؛ لتقديم الطعام له.
محاولة أخرى لإضرام النيران بمنزلها، ولكنها تتصدى للمخربين. تتحرك وحدة من القوات الخاصة التابعة للجيش لاقتحام منزل «سفيتلا» بعد أن تصدت لقوات الشرطة من قبل من أجل «بامبا».
تمَّ التصوير السينمائي بواسطة مدير التصوير الأشهر ببلغاريا
إميل كريستوف بتنسيق اللون الأبيض والأسود، وإن استخدم الطائرات دون طيار بالعديد من المشاهد ولكنه استطاع أن يبرز المشاعر والعواطف بشكل مثير، فالقرية والغابة، كانت جميلة اللون والظلال، وتشع بالحزن والفراغ ربما يرمز إلى رتابة وجود «سفيتلا» قبل لقائها مع «بامبا».
أداء تمثيلي يؤدّى ببراعة شديدة. الموسيقى في فيلم «Fear» رصينة للغاية، وذات إيقاعات إفريقية متباينة بواسطة «كيريل دونشيف».
تم إلإنتاج بواسطة: Pro Film) -)Assen Vladimirov
بالطبع سينما ساحرة.
حصد الفيلم: الجائزة الذهبية وجائزة أفضل ممثلة بمهرجان «جولدن روز» السينمائي بدولة بلغاريا، كما نال الجائزة الكبرى بمهرجان «تالين بلاك نايتس» السينمائي بدولة أستونيا.
تم عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي بدورته 42 الأخيرة ولم يحصد أى جائزة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي مع أنه يستحق. قد يبدو لتواجده بقسم «جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية» التي أنشأها السورى علاء كركوتي
بالتعاون مع شركته الخاصة، وما يطلق عليه «مركز السينما العربية» التابع له، وهو مَن يختار النقاد الذي يمثلون العرب بنفسه بالتعاون مع European Film Promotion الأوروبية،
وبالتالي قد لا يعنيهم الفيلم لاعتقادهم أنه يكشف الوجه الآخر لأوروبا؟ ليأتي مشهد نهاية الفيلم بنهاية أنيقة ورائعة لا يفعلها إلا الكبار من أمثال كاتب السيناريو والممثل والمخرج
إيفايلو خريستوف؛ ليظهر بنفسه ممثلًا كرجل غامض يقود عربة يجرّها حصان وعلى متنها المعلّمة والطبيب سفيتلا وبامبا.
بمشهد يغمره الغبار والغيوم، وعند نزولهم من العربة يظهر التباين في الصورة لتتفتح الصورة بعيدا عن الظلام، وتكتسى باللون وتلك هي الصورة الوحيدة الملونة بالفيلم.
وكأنه يقول لشخصياته ها أنا قد أوصلتكم بنفسى لأنتصر لكم على الجميع، ومن يتغنى بالإنسانية الأوروبية. اختاروا عالمكم الخاص بأنفسكم، بعيدا عن هذا العالم الـمـخـادع الـكـذاب.
ابحثوا عن سعادتهم في مكان آخر بعيدا عند هذا العالم المتوحش الملئ بالإرهاب والكراهية والانتقام وسفك للدماء وإهدار الحقوق إلإنسانية، اختاروا
عالم الخير والأمان والاستقرار بعيدا عن «عالم الخوف».
لقد اختار إيفايلو خريستوف أن يضيء برسالته السينمائية طريقًا وعالمًا آخر للإنسانية.