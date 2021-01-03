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فن

أحمد قرمد يكتب: فيلم «الخوف».. حينما تضيء السينما عالم الإنسانية!

الأحد 03/يناير/2021 - 02:35 م
أحمد قرمد
أحمد قرمد
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يستعرض هذا الفيلم الخيالي «Fear»، المبني على قصة واقعية للمخرج البلغاري «إيفايلو خريستوف»، وذلك من خلال شخصيتين رئيسيتين موقف أوروبا تجاه المسافرين واللاجئين، وكراهية الأجانب.

تعاني قرية بأكملها تقريبًا من جنون العظمة التام، بل إنهم مستعدون للانتقام، وإشعال النيران تجاه المختلفين عنهم في لون البشرة أو الجنسية. نواح عديدة يكسو الخوف عليها طابعًا مضحكًا.

ففي إحدى القرى البلغارية على الحدود مع تركيا، وهي مكان يمكن للمرء أن يرى فيه اللاجئين في طريقهم إلى أوروبا، تعيش «سفيتلا» الأرملة التي لعبت دورها الممثلة «سفيتلانا يانتشيفا»، على ذكريات زوجها الأول الذي مات في البحر، ولكن لا يزال القرويون غير قادرين على فهم سبب عدم وجود رجل إلى جانب «سفتيلا»، ونشاطها الوحيد هو الصيد، بعد أن تم تسريحها، وإغلاق المدرسة الوحيدة بالقرية التي كانت تعمل بها، ويبدو أنها تعرضت للقصف في حرب مرت.

تذهب «سفيتلا» إلى قبر زوجها الموجود في مقبرة خلابة تطل على البحر والشاطئ الشتوي المهجور. إيحاء كنوع من اليأس والوحدة التي لا تطاق، ثم تذهب إلى منزلها وفراشها وتضع سكينًا تحت وسادتها، إنه الخوف يتغير كل شيء بالنسبة لسفيتلا أثناء بحثها عن الأرانب في رحلة صيد.

تصادف المرأة قوية الإرادة رجل أسود اللون بمظهر غريب بمعطفه ونظارته يدعى الرجل «أفريكان بامبا» والذي جسَّد دوره الممثل «مايكل فليمنج» فارًا من إفريقيا وحده وباحثًا عن الطريق إلى ألمانيا، إذ فجأة تستوقفه «سفيتلا»، وتطلب منه عدم الحركة وإلا أضرمت النار عليه.

تتعقد الأمور فلا أحد يفهم الآخر بسبب اللغة المختلفة؛ القرية لا يتحدث اللغة الإنجليزية بها سوى طفلة صغيرة. دراما تمزج بعناية بين الكوميديا والمأساة في البداية تريد «سفيتلا»، تسليم «أفريكان بامبا» لشرطة حرس الحدود، وفي هذه الأثناء، القرية على وشك أن تغمرها مجموعة من المهاجرين الأفغان.

ضابط حرس الحدود المحلي ليس لديه أي مصلحة على الإطلاق في إبقائهم في القرية، لكنه لا يريد معاملتهم معاملة سيئة خوفًا من الصحافة التى لا ترحم.

ليس لدى «سفيتلا» ولا رئيس البلدية الذي تلجأ إليه للحصول على المشورة أي حل. ليبدأ الطوفان، على «سفيتلا» أن تتخذ قرارًا آخر، سيجعلها تقف وحدها أمام القرية بأكملها.

هناك حد فاصل بين الإنسانية والحب، بين الشجاعة والخوف، في قرية نجد بها أن كل ما هو إنساني يصبح مخالفًا للأعراف، وربما للقانون أيضًا.

في لحظة ما تدرك «سفيتلا» أنها كانت مخطئة وأننا جميعًا متساوون، بغض النظر عن لوننا أو لغتنا وما نؤمن به.

تقرر «سفيتلا» استضافة «أفريكان بامبا» في منزلها كتدبير مؤقت؛ لتكتشف هي وجيرانها المذعورين من لونه ووجوده أنه طبيب بعدما يبرز دوره أثناء معالجة جار لـ«سفيتلا»؛ ليكتسب احترام عقلانى بعض الشيء يتعين على القرية بأكملها أن تواجه وضع اللاجئين الأفغان وضيف سفيتلا الإفريقي.

وجدت «سفيتلا» الإنسان الذي تشعر معه بالطمأنينة، وهو يمنحها الحبّ الغائب عنها منذ وفاة زوجها.

شعور بالإنسانية المكتسبة بشق الأنفس في الخوف يقلب اجتماعًا بأحد الحانات مع «بامبا» عالم «سفيتلا» رأسًا على عقب فهي مستعدة للقتال من أجل حقه في البقاء، ولكن الجميع يظهر أن «بامبا» غير مرغوب فيه بالقرية؛ لأنه أسمر اللون وليس لديه لغة.

ليبدأوا بدس السم لكلب «سفيتلا»، ويكتشف «بامبا» مصرعه أثناء البحث عنه؛ لتقديم الطعام له.

محاولة أخرى لإضرام النيران بمنزلها، ولكنها تتصدى للمخربين. تتحرك وحدة من القوات الخاصة التابعة للجيش لاقتحام منزل «سفيتلا» بعد أن تصدت لقوات الشرطة من قبل من أجل «بامبا».

تمَّ التصوير السينمائي بواسطة مدير التصوير الأشهر ببلغاريا
إميل كريستوف بتنسيق اللون الأبيض والأسود، وإن استخدم الطائرات دون طيار بالعديد من المشاهد ولكنه استطاع أن يبرز المشاعر والعواطف بشكل مثير، فالقرية والغابة، كانت جميلة اللون والظلال، وتشع بالحزن والفراغ ربما يرمز إلى رتابة وجود «سفيتلا» قبل لقائها مع «بامبا».

أداء تمثيلي يؤدّى ببراعة شديدة. الموسيقى في فيلم «Fear» رصينة للغاية، وذات إيقاعات إفريقية متباينة بواسطة «كيريل دونشيف».

تم إلإنتاج بواسطة: Pro Film) -)Assen Vladimirov
بالطبع سينما ساحرة.

حصد الفيلم: الجائزة الذهبية وجائزة أفضل ممثلة بمهرجان «جولدن روز» السينمائي بدولة بلغاريا، كما نال الجائزة الكبرى بمهرجان «تالين بلاك نايتس» السينمائي بدولة أستونيا.

تم عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي بدورته 42 الأخيرة ولم يحصد أى جائزة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي مع أنه يستحق. قد يبدو لتواجده بقسم «جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية» التي أنشأها السورى علاء كركوتي
بالتعاون مع شركته الخاصة، وما يطلق عليه «مركز السينما العربية» التابع له، وهو مَن يختار النقاد الذي يمثلون العرب بنفسه بالتعاون مع ‏European Film Promotion الأوروبية،
وبالتالي قد لا يعنيهم الفيلم لاعتقادهم أنه يكشف الوجه الآخر لأوروبا؟ ليأتي مشهد نهاية الفيلم بنهاية أنيقة ورائعة لا يفعلها إلا الكبار من أمثال كاتب السيناريو والممثل والمخرج
إيفايلو خريستوف؛ ليظهر بنفسه ممثلًا كرجل غامض يقود عربة يجرّها حصان وعلى متنها المعلّمة والطبيب سفيتلا وبامبا.

بمشهد يغمره الغبار والغيوم، وعند نزولهم من العربة يظهر التباين في الصورة لتتفتح الصورة بعيدا عن الظلام، وتكتسى باللون وتلك هي الصورة الوحيدة الملونة بالفيلم.

وكأنه يقول لشخصياته ها أنا قد أوصلتكم بنفسى لأنتصر لكم على الجميع، ومن يتغنى بالإنسانية الأوروبية. اختاروا عالمكم الخاص بأنفسكم، بعيدا عن هذا العالم الـمـخـادع الـكـذاب.

ابحثوا عن سعادتهم في مكان آخر بعيدا عند هذا العالم المتوحش الملئ بالإرهاب والكراهية والانتقام وسفك للدماء وإهدار الحقوق إلإنسانية، اختاروا
عالم الخير والأمان والاستقرار بعيدا عن «عالم الخوف».

لقد اختار إيفايلو خريستوف أن يضيء برسالته السينمائية طريقًا وعالمًا آخر للإنسانية.

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