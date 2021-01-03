100 ألف مشاهدة لـ«مع الدنيا» للمطرب أبو صلاح خلال 24 ساعة

حقق المطرب أحمد صلاح فرحات الشهير بـ"أبو صلاح"، 100 الف مشاهدة بأحدث أغانيه والتي حملت عنوان "الدنيا"، وذلك عبر قناته بموقع "يوتيوب".وشارك مع أبو صلاح في الكليب المطرب مدين حمزة، والأغنية من كلمات أحمد صلاح فرحات، وإبراهيم عشري، ومن ألحان ديبي جاد، وتم الانتهاء من تصوير الأغنية في دبى على طريقة الفيديو كليب، ولذلك لعرضها على المنصات المختلفة ومنها "يوتيوب".يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج "حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".