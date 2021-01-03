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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 561 ألف سيدة بالمنيا ضمن مبادرة «100 مليون صحة»

الأحد 03/يناير/2021 - 02:33 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
المنيا ـ على حسين
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قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي عدد السيدات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لهن خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 561 ألف و266 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مؤكدًا على استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا، قدمت كافة الخدمات الصحية من الكشف والعلاج لـ 561 ألفًا و266 سيدة، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم، وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجان.

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