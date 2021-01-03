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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 11

الأحد 03/يناير/2021 - 02:45 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وقال الخبراء، في بيان للهيئة، اليوم، إنه بالنسبة لسرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على جميع الأنحاء.

وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و75، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

وادى النطرون 20 11

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 14

مطروح 21 08

السلوم 20 09

سيوة 20 06

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 20 12

نخل 20 04

نويبع 24 18

طابا 22 13

كاترين 20 03

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 09

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 11

إدفو 26 11

أبوسمبل 25 11

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 26 18

أبورماد 25 17

حلايب 24 19

رأس حدربة 25 18

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