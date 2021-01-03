«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.وقال الخبراء، في بيان للهيئة، اليوم، إنه بالنسبة لسرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على جميع الأنحاء.وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و75، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 21 12وادى النطرون 20 11طنطا 21 11شبين الكوم 21 11دمنهور 21 12بلطيم 21 14مطروح 21 08السلوم 20 09سيوة 20 06بورسعيد 22 14دمياط 22 13الزقازيق 21 11المنصورة 21 11الإسماعيلية 22 11السويس 21 12العريش 21 11رفح 20 11رأس سدر 20 12نخل 20 04نويبع 24 18طابا 22 13كاترين 20 03الطور 24 13شرم الشيخ 26 16الغردقة 24 15مرسى علم 24 15الفيوم 21 08بنى سويف 21 09المنيا 21 08أسيوط 22 09سوهاج 23 10قنا 24 11الأقصر 25 11أسوان 26 11إدفو 26 11أبوسمبل 25 11الوادي الجديد 25 07شلاتين 26 18أبورماد 25 17حلايب 24 19رأس حدربة 25 18