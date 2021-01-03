أمن القاهرة يعزز انتشاره لتطبيق الغرامة لغير الملتزمين بارتداء الكمامة

كثفت أجهزة الأمن بالقاهرة من انتشارها بالشوارع والمواقف ومحطات النقل لتفعيل تطبيق الغرامات الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.وقامت القوات بتحرير عدد كبير من المخالفات لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.وستكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.وبدأت الأجهزة المعنية، صباح اليوم الأحد، تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بفرض غرامات فورية قدرها 50 جنيهًا على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.