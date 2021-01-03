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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5960 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

الأحد 03/يناير/2021 - 02:40 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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سجلت وزارة الصحة الإيرانية 5 آلاف و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما لاري- في بيان نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات في إيران ارتفع إلى مليون و243 ألفا و434 إصابة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و953 حالة في وضع حرج.

وقالت إن السلطات الصحية الإيرانية سجلت 102 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 55 ألفا و540 شخصا مشيرة إلى أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ مليونا و13 ألفا و18 شخصا حتى الآن.

وأضافت أن 7 ملايين و777 ألفا و488 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید- 19" في أنحاء إيران حتى الآن.

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