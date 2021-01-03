رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع المعلم المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة فى بولاق الدكرور

الأحد 03/يناير/2021 - 02:48 م
محكمة
محكمة
ندى حمدي
طباعة
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المدرس المتهم بقتل زوجته المُدرسة أمام مدرسة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث وجهت له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السكين المستخدم فى الجريمة وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه، وكتابة تقرير واف عنه.

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة في واقعة مقتل مدرسة على يد زوجها أمام مدرسة خاصة في بولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية بينهما، وفقده عمله منذ فترة بإحدى الدول العربية، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث لاحقها المتهم واعتدى عليها بسلاح أبيض داخل المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

ثريا فخري أشهر دادة في السينما.. بلا اسم وتوفيت غنية دون وريث

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

الصور

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

«همس الألوان».. 105 لوحة فنية تعيد رأفت أحمد لمصر بمعرض «ضي» (صور)

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة