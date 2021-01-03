التحقيق مع المعلم المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة فى بولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المدرس المتهم بقتل زوجته المُدرسة أمام مدرسة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث وجهت له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السكين المستخدم فى الجريمة وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه، وكتابة تقرير واف عنه.ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة في واقعة مقتل مدرسة على يد زوجها أمام مدرسة خاصة في بولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية بينهما، وفقده عمله منذ فترة بإحدى الدول العربية، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث لاحقها المتهم واعتدى عليها بسلاح أبيض داخل المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.