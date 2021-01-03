271 إصابة جديدة بكورونا فى البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 189 حالة أخرى للشفاء.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 125 حالة تعود لعمالة وافدة و125 حالات لمخالطين لمصابين و21 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع إلى 90558 حالة، حتى الآن، بعد تسجيل 189 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ 2274 حالة.كما لفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات يبلغ 352 حالة.