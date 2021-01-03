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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

271 إصابة جديدة بكورونا فى البحرين

الأحد 03/يناير/2021 - 02:41 م
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 189 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 125 حالة تعود لعمالة وافدة و125 حالات لمخالطين لمصابين و21 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع إلى 90558 حالة، حتى الآن، بعد تسجيل 189 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ 2274 حالة.

كما لفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات يبلغ 352 حالة.

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