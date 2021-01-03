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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليمن: الحوثيون يحتفظون بمئات النساء في سجونهم بعد خطفهن

الأحد 03/يناير/2021 - 03:02 م
نساء اليمن
نساء اليمن
منار أحمد
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كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن عن أوضاع النساء مع ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أنها تحتفظ بمئات النساء في سجونها بعد خطفهن، فيما تخفي العشرات منهن في معتقلات سرية.

وأكد المركز، في بيان اليوم الأحد، أن فريقه الميداني رصد ووثق اختطاف الميليشيا الحوثية عشرات النساء، مشيرا إلى أن ما يقارب 300 امرأة يقبعن خلف القضبان، بينهن 100 ناشطة سياسية وحقوقية وإعلاميات، وحوالي 45 امرأة هن في حالة إخفاء قسري.

من جهته، أوضحت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة مجتمعية، تعمل من أجل الإفراج عن المختطفين المدنيين والمخفيين قسرًا، أن الميليشيا الحوثية غيبت في سجونها ومعتقلاتها السرية 157 امرأة في عامين.

وأكدت رئيسة الرابطة، أمة السلام الحاج، أن ما ترتكبه الميليشيات لم يحصل من قبل، ولم يحدث أن يدخل أحد ما منزل امرأة ويضربها حتى الموت أو يخطفها ويعذبها إلا في زمن الميليشيات الحوثية وبأيديهم.

كما أضافت أنه من المخجل أن يتبع الانتهاكات الحاصلة اتهامات أخرى بالشرف والعرض، مع التبرير لذلك بأن النساء ممن تعرضن لانتهاكات أو ناصرن المنتهكات لهن علاقات بتهم جنائية، كما حصل مع أحلام العشاري التي ضُربت حتى الموت في إحدى مديريات محافظة إب من قبل الميليشيا الحوثية.

واعتبرت ذلك بأنه انتهاكات إضافية، وتعد من أشد الانتهاكات، لأن الميليشيا من خلاله تحاول أن تفصل المجتمع عن المتابعة والمناصرة.

إلى ذلك، أكدت أن ما ظهر إلى العلن من انتهاكات وجرائم بحق النساء لا يعدّ إلا القليل، فهناك الكثير من الانتهاكات، ونتيجة لما يسمى العيب والعار يتم إخفاؤها ولا يستطيع الضحايا أو ذووهم التحدث بها.

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