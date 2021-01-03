«بيت القبطية» لـ أشرف العشماوي في القائمة القصيرة لـ«كبار الأدباء»

«بيت القبطية» لـ أشرف العشماوي في القائمة القصيرة لـ«كبار الأدباء»
الأحد 03/يناير/2021 - 02:25 م
نضال ممدوحطباعة
وصلت رواية "بيت القبطية" لأشرف العشماوي، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، والتي أُعلنت قبل قليل.
الرواية حققت نجاحًا نقديًا وجماهيريًا لافتًا منذ صدور طبعتها الأولى أواخر عام 2019، إذ وصل عدد طبعاتها إلى 11 طبعة حتى الآن، لتتصدر منذ ظهورها قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، كما حظيت باهتمام نقدي كبير، حيث تناولها بالنقد والدراسة عدد من أبرز النقاد مصريًا وعربيًا.
وقد أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية القوائم القصيرة لفروع كبار الكتاب، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الجائزة، بالتزامن مع إعلانها تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين إلى شهر أبريل القادم، بعد أن كان مقررًا له الثامن من يناير الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا.
"بيت القبطية" هي الرواية الثامنة في مسيرة أشرف العشماوي، وأكثر رواياته إثارة للجدل حيث تخوض في عديد الأسئلة الاجتماعية والسياسية الشائكة التي شهدتها مصر خلال السنوات التي سبقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما تفتح عبر بنية أدبية مدهشة أكثر من ملف مهم باشتغال أدبي يجمع بين التخييل والتوثيق. وجاء اختيار "بيت القبطية" في القائمة النهائية للجائزة من بين أكثر من 300 رواية تقدمت لدورة هذا العام.
الرواية حققت نجاحًا نقديًا وجماهيريًا لافتًا منذ صدور طبعتها الأولى أواخر عام 2019، إذ وصل عدد طبعاتها إلى 11 طبعة حتى الآن، لتتصدر منذ ظهورها قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، كما حظيت باهتمام نقدي كبير، حيث تناولها بالنقد والدراسة عدد من أبرز النقاد مصريًا وعربيًا.
وقد أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية القوائم القصيرة لفروع كبار الكتاب، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الجائزة، بالتزامن مع إعلانها تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين إلى شهر أبريل القادم، بعد أن كان مقررًا له الثامن من يناير الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا.
"بيت القبطية" هي الرواية الثامنة في مسيرة أشرف العشماوي، وأكثر رواياته إثارة للجدل حيث تخوض في عديد الأسئلة الاجتماعية والسياسية الشائكة التي شهدتها مصر خلال السنوات التي سبقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما تفتح عبر بنية أدبية مدهشة أكثر من ملف مهم باشتغال أدبي يجمع بين التخييل والتوثيق. وجاء اختيار "بيت القبطية" في القائمة النهائية للجائزة من بين أكثر من 300 رواية تقدمت لدورة هذا العام.