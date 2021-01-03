«بيت القبطية» لـ أشرف العشماوي في القائمة القصيرة لـ«كبار الأدباء»

وصلت رواية "بيت القبطية" لأشرف العشماوي، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، والتي أُعلنت قبل قليل.الرواية حققت نجاحًا نقديًا وجماهيريًا لافتًا منذ صدور طبعتها الأولى أواخر عام 2019، إذ وصل عدد طبعاتها إلى 11 طبعة حتى الآن، لتتصدر منذ ظهورها قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، كما حظيت باهتمام نقدي كبير، حيث تناولها بالنقد والدراسة عدد من أبرز النقاد مصريًا وعربيًا.وقد أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية القوائم القصيرة لفروع كبار الكتاب، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الجائزة، بالتزامن مع إعلانها تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين إلى شهر أبريل القادم، بعد أن كان مقررًا له الثامن من يناير الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا."بيت القبطية" هي الرواية الثامنة في مسيرة أشرف العشماوي، وأكثر رواياته إثارة للجدل حيث تخوض في عديد الأسئلة الاجتماعية والسياسية الشائكة التي شهدتها مصر خلال السنوات التي سبقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما تفتح عبر بنية أدبية مدهشة أكثر من ملف مهم باشتغال أدبي يجمع بين التخييل والتوثيق. وجاء اختيار "بيت القبطية" في القائمة النهائية للجائزة من بين أكثر من 300 رواية تقدمت لدورة هذا العام.