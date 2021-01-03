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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: الطالب المصري أذكى وأمهر الطلاب في العالم

الأحد 03/يناير/2021 - 02:23 م
محمد نشأت العمدة،
محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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قال محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مصر يمكنها ريادة العالم بفضل كوادرها الشبابية، لافتًا إلى أن حصول الطالب حمد نجل الدكتور حسين زناتي، خبير تطوير التعليم فى اليابان على المركز الأول فى مسابقة أفضل مشروع تعليمي بعد منافسة 2500 طفل ياباني، أكبر دليل على أن الطالب المصري من أذكى وأمهر طلاب العالم.

أضاف نشأت، في تصريحات الأحد، أننا نمتلك مهارات وأساليب علمية حديثة في مجال التعليم، بفضل توجيهات القيادة السياسية وطريقة تنفيذها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الذي أدخل منظومة تعليم تليق بمكانة مصر، مطالبًا بضرورة تبني فكرة الطالب فى تطوير التعليم، وتنفيذ فكرة أفضل مشروع تعليمي فى مصر.

وتابع عضو النواب: "سأتقدم بطلب إلى البرلمان بعد حلف اليمين الدستوري، لتكريم الطلاب تحت قبة المجلس، ليكون دافعًا لباقي طلاب مصر المجتهدين في العمل والسعي لإعلاء اسم الدولة المصرية، وسأعمل على تبني فكرته وتطبيقها في أرجاء المحروسة.

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