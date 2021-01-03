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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط شخص يجمع مدخرات العاملين بليبيا ويحولها للأهالي بالدقهلية

الأحد 03/يناير/2021 - 02:23 م
ضبط شخص
ضبط شخص
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط شخص بقرية بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لقيامه بجمع مدخرات العاملين بدولة ليبيا من تحويلات بالدولار، وتغييرها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين عقب سحبها خارج نطاق المصارف الشرعية وبأسعار السوق السوداء.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بقيام " ا. أ"،37 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسب إلى ومقيم بقرية شاوة لجمعه مدخرات العاملين بدولة ليبيا بالدولار وتحويلها للعملة الوطنية وطرحها بأسعار السوق السوداء.

جري التحري عن المتهم وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة من ضبطه وبمواجهته اعترف بقيامة بتغيير العملات الأجنبية إلى عملات وطنية، لأهالي العاملين المصريين بالخارج بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد مستفيدا من فارق سعر العملة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 132021إداري مركز شرطة المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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