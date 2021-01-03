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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الداخلية اليمني يدشن إعادة تشغيل مطار عدن الدولي

الأحد 03/يناير/2021 - 02:21 م
إبراهيم حيدان
إبراهيم حيدان
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دشن وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان ومحافظ عدن أحمد لملس، اليوم الأحد، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي واستقبال الرحلات الجوية الدولية، حيث استقبلا رحلة الطيران القادمة من جمهورية السودان.

وأكد وزير الداخلية في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة، لدى الحكومة في التغلب على كافة العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية، التي استهدفت الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي.. مشددًا على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والمضي قدمًا في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن محاولات الأعداء ومدبري الأعمال الإرهابية الحوثية لن تثني حكومة الكفاءات في ممارسة مهامها لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والعمل على توفير الخدمات ومشاريع التنمية، واستتباب الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود للانطلاق نحو جبهات القتال وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وثمن وزير الداخلية اليمني، جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي ومحافظ عدن والتحالف العربي، وكل الشرفاء والتي أسهمت في نجاح عملية التدشين لإعادة تشغيل مطار عدن وإعادة حركة الملاحة الجوية فيه.. مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد إنجازات على كافة المستويات الأمنية والخدمية وجبهات القتال مع المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

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