خالد إسماعيل: عبدالوهاب الأسواني صاحب قيمة ثقافية وأدبية وإنسانية

في الذكرى الثانية لرحيل جبرتي الثقافة المصري، الكاتب الراحل عبد الوهاب الأسواني، والذي رحل في الـ3 من يناير عام 2019.يقول الكاتب الصحفي والروائي خالد إسماعيل: "عبدالوهاب الأسوانى له قيمة ثقافية وقيمة أدبية وقيمة إنسانية، أما قيمته الثقافية فهى تتمثل فى جمعه بين منهجى نجيب محفوظ ويحيى حقى، فكانت رواياته تهتم بالثقافة الوطنية المصرية بكافة أبعادها، فهو رحمه الله كان يكتب باللغة العربية الفصحى ولا يستعمل العامية لا فى السرد ولا فى الحوار.ويستطرد الروائي خالد إسماعيل: "وفى الوقت ذاته يقدم العادات والمعتقدات والتقاليد والأزياء والأطعمة والأشربة وطقوس العبادة الخاصة بالجماعة التى يحكى عنها، وجماعته هى "القبائل العربية" المقيمة فى محافظة أسوان فى الصعيد الأعلى الواقع جنوب مصر، وقيمته الأدبية تكمن فى امتلاكه اللغة والأسلوب والوعى والانحياز الذى يجعله صاحب مشروع روائى خاص جدا، لا يشبه أحدا، ولا يقلد أحدا.ويلفت الروائي خالد إسماعيل إلى أن كاتبنا الراحل عبد الوهاب الأسواني "كان قارئا للأدب العالمى والتاريخ العربى، ومن هنا جاءت ملامح كتابته، فهى تحمل روح التراث وتتواصل مع أحدث صيغة للسرد الروائى، وكانت روايته "كرم العنب" تمثيلا طيبا لتجربته الثرية وكذلك روايته "النمل الأبيض" وكافة رواياته تحمل روح الانحياز لقيم العدل والحرية.ويؤكد صاحب حكايات عائلية "على تبنى الأسواني قضايا الفكر القومى العربى برؤية ناصرية وطنية، تنحاز للعدل الاجتماعى والتحرر، وتعادى الصهيونية دون الوقوع فى فخ التعالى العرقى، أو ادعاء التميز الذى نراه عند أنصار الفكر القومى، وقيمة عبدالوهاب الأسوانى الإنسانية تكمن فى سلوكه الراقى الداعم لكل موهوب وكل من يحتاج الدعم الروحى والنفسى والمادى وكان رحمه الله بالنسبة لى بمثابة أب رحيم ومعلم وموجه وهو الذى قدمنى للقارىء من خلال مقالة كتبها عنى تحت عنوان "مولد روائى جديد" ونشرتها جريدة العربى الناصرى مما جعل الوسط الثقافى يحسن استقبالى وينصت إلى خطابى.