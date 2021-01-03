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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«حصن التراب وكان ياما كان» بالقائمة القصيرة لجائزة ساويرس

الأحد 03/يناير/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ضمت القوائم القصيرة لكبار الأدباء والكتاب في فروع الرواية والقصة والقصيرة، لجائزة ساويرس الثقافية، إصدارين من دار العين للنشر والتوزيع، وهي رواية "حصن التراب..حكاية عائلة موريسكية" للكاتب والمترجم أحمد عبد اللطيف، والمجموعة القصصية "كان يا ما كان" للكاتب والمترجم محمد عبد النبي.

كانت "حصن التراب..حكاية عائلة موريسكية"، قد صدرت لأول مرة عن الدار في طبعتها الأولي عام 2017، ودخلت في العام التالي 2018 ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر".

وتدور أحداث الرواية جول عائلة "محمد دي مولينا" كواحد من ملايين المسلمين الأواخر في الأندلس، وما لاقوه من تشريد وعذابات في واحدة من أكثر المآسي الإنسانية التي لا يمكن نسيانها، محاكم التفتيش الإسبانية وتهجير الموريسكيين.

تمزج الرواية بين الخيال والتاريخ غير الرسمي لكتابة حياة أفراد عاديين فرضت عليهم السلطة السياسية والدينية٬ أن يختاروا ما بين التخلي عن دينهم أو التهجير، ثم لم يسلموا من المقاصل والتعذيب، ولم يسلموا من الطرد بذريعة أنهم عرب ومسلمون، ثم نُبِذوا في الأرض الجديدة بذريعة أنهم مسيحيون إسبانيون.

أما الإصدار الثاني فهو المجموعة القصصية "كان يا ما كان"٬ للكاتب والمترجم محمد عبد النبي، وكانت قد صدرت للمرة الأولي عام 2018، والرابط الأساسي بين قصص المجموعة، هو اعتمادها على الفانتازيا وحكايات الأطفال العالمية أحيانا٬ مثل (سندريلا، سنو وايت، ذات الرداء الأحمر، رحلات جاليفر...، إلخ)، وبعض القصص الأخرى على نمط الحكايات الشعبية العربية غير متعمدة على أصل محدد.

وتعد هذه المجموعة هى التجربة القصصية السابعة لـ"عبد النبى"، وفيها يقترب من عالم قصص الأطفال والحكايات الخرافية الذائعة، ليعيد إنتاجها بما يتوافق مع قسوة وقبح عالمنا الراهن، بينما يختلق عوالمه الخرافية المستقلة فى قصص أخرى، فى أجواء مغلفة بالسحر الذى يحلّق بجناحى اللعب والخيال.

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