4576 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأحد، تسجيل 4 آلاف و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و74 ألفا و93 حالة.وقال ستيبانوف حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إن حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19" تشمل 158 طفلا و172 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا، مضيفا أنه تم تسجيل 123 حالة وفاة فيما تماثل 6 آلاف و250 شخصا للشفاء.