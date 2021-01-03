تحرير 440 محضر عدم ارتداء كمامة في أول يوم تطبيق للغرامة بالقليوبية

حررت أجهزة محافظة القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومرور القليوبية 440 محضرا لمخالفة ارتداء الكمامات في المواصلات والأمكان والمنشآت العامة والمطاعم والسرفيس بمختلف أنحاء المحافظة في أول يوم لتطبيق الغرامة الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غرفة عمليات المحافظة لرصد المخالفات، حيث قام رؤساء المدن وأجهزة الأمن بشن الحملات في مختلف أماكن التجمعات بالمصالح والمنشآت العامة والبنوك والمواقف العمومية وسيارات الأجرة لضبط المخالفين من المواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.وقال المحافظ في تصريحات صحفية إنه في حالة اعتراض المواطن عن دفع مبلغ الـ50 جنيها المخالفة الفورية يتحرر محضر لعرضه على النيابة لتطبيق عقوبة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامة.وأضاف الهجان أنه في حالة عدم ارتداء المواطنين الكمامة داخل سيارت السيرفيس والأجرة يتم سحب رخصة قائد السيارة والتنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة.