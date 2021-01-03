حملات لمتابعة تنفيذ قرار مواجهة «كورونا» ببني سويف (صور)

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع قوات الأمن في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها.يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وفيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.وناشد محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، وأنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.وجدد محافظ بني سويف تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن بكل حزم وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلًا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية،لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.